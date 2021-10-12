السيرة الذاتية لوزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي

شغل، نصر الدين النصيبي، وزير التشغيل والتكوين المهني في حكومة نجلاء بودن، التي أعلن عنها أمس الاثنين، خطة قاض بالمحكمة الادارية بتونس منذ سنة 2014 والى حدود تكليفه بالخطة الوزارية.

والنصيبي متحصل على الماجستير في قانون الاعمال (سنة 2009) من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ومتخرج من المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للادارة (سنة 2014)

كما عمل قاض بالدوائر الاستشارية للمحكمة الادارية المتعهدة بدور المستشار القانوني للحكومة وقاض عضو هيئة حكمية بالدوائر القضائية للمحكمة الادارية.

وتولى رئاسة التفقدية العامة بوزارة الشباب والرياضة والادماج المهني من أكتوبر 2020 الى أفريل 2021.

وهو محامي مختص في قانون الاعمال بالهيئة الوطنية للمحامين من جوان 2009 الى غاية اكتوبر 2021.

وعمل النصيبي مستشارا للمصالح العمومية بالمدرسة الوطنية للادارة بتونس من 11 أكتوبر 2012 الى 10 جويلية 2014 كما تولى التدريس بالجامعة الدولية الحرة تونس من أكتوبر 2015 الى اكتوبر 2020.