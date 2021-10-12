بورصة تونس تقفل حصة الاثنين على تراجع

سجل مؤشر بورصة تونس “توننداكس” انخفاضا بنسبة 2ر0 بالمائة في إقفال حصة، الاثنين، ليصل الى مستوى 08ر7241 نقطة وسط حجم تبادلات بقيمة 2ر3 مليون دينار (م د)، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”

وتصدر سهم الشركة العصرية للخزف قائمة الارتفاعات بنحو 8ر5 بالمائة بسعر 910ر0 د للسهم الواحد وسط حجم تبادل ضئيل بقيمة 153 ألف دينار، تلاه سهم شركة “أونيماد” بنسبة 1ر3 بالمائة (700ر7 د)

في المقابل، تراجع سعر سهم الخطوط التونسية بنسبة 7ر3 بالمائة (520ر0 د) وسط حجم تبادل ناهز ألف دينار، متبوعا بسهم شركة النقل الذي تراجع بنسبة 6ر3 بالمائة (700ر11 د) ثم سهم مجمع “وان تاك” بنحو 1ر1 بالمائة (100ر14 د) رخم استحواذه على أكبر حجم تبادل للحصة في حدود 528 الف دينار