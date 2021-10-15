وزارة الصناعة تؤكد بقاء شركة “يازاكي” اليابانية بالسوق التونسية

نفت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، خروج الشركة اليابانية “يازاكي” من السوق التونسية والتوجه الى السوق المغربية.

وقالت وزارة الصناعة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك”، “ان “يازاكي” أعربت عن استغرابها من بث هذه الإشاعات في الوقت الذي تسعى فيه لتطوير أنشطتها واستثماراتها بتونس”.

وشددت الوزارة على دعمها التام وحرصها على توفير مناخ ملائم لهذه المؤسسة التي تونس تنشط في مجال صناعة مكونات السيارات .

وتزود “يازاكي” شركات عالمية رائدة في مجال تصنيع السيارات وتوفر هذه الشركة 2800 موطن شغل بفرعها في قفصة و2600 موطن شغل بفرعها ببنزرت.

وسبق لوزارة الصناعة ان نفت بتاريخ 31 ديسمبر 2020 ، خبر خروج الشركة اليابانية “يازاكي” غلق مصانعها بتونس والتوجه نحو المغرب لإقامة مشاريع جديدة .