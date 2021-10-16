التلفزة التونسية تعتذر عن نقل الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لعدم توصلها الى اتفاق حول مراجعة العلاقة التعاقدية مع جامعة كرة القدم

توزر : ضبط أجنبي بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة

محادثات مع السعودية والإمارات لتعبئة موارد الدولة.. والجزائر على الخط

من بينها التلقيح ضدّ كورونا.. قطار يقدّم خدمات صحية يجوب 3 ولايات..وهذه التفاصيل..

حالتا (02) وفاة و 100 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال يوم واحد

2021/10/16 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

ذكرت وزارة الصحة، أنه تم التصريح بشكل أولي بحالتي وفاة (02) ناجمتين عن الإصابة بفيروس كورونا، بتاريخ يوم أمس الجمعة، مضيفة أنه تم تسجيل، بالمقابل، 100 تحليل إيجابي من مجموع 3417 تحليلا مخبريا، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 2 فاصل 93 في المائة.

وأوضحت الوزارة، مساء اليوم السبت، في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء في شهر مارس من العام الماضي، 25 ألفا و85 وفاة.
وسجل مؤخرا تراجع في عدد الوفيات المصرح بها جراء كورونا وكذلك في عدد التحاليل الايجابية.

وورد في ذات البلاغ أن عدد المتعافين من هذا الفيروس بلغ يوم أمس، 198 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمتعافين إلى 684 ألفا و116 شخصا.

ووفق البلاغ، تراجع عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، إلى 525 مصابا، من بينهم 6 حالات جديدة، و 125 شخصا مقيما بأقسام العناية المركزة، في حين يخضع 51 مريضا للتنفس الاصطناعي.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn