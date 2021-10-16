حالتا (02) وفاة و 100 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال يوم واحد

ذكرت وزارة الصحة، أنه تم التصريح بشكل أولي بحالتي وفاة (02) ناجمتين عن الإصابة بفيروس كورونا، بتاريخ يوم أمس الجمعة، مضيفة أنه تم تسجيل، بالمقابل، 100 تحليل إيجابي من مجموع 3417 تحليلا مخبريا، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 2 فاصل 93 في المائة.

وأوضحت الوزارة، مساء اليوم السبت، في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء في شهر مارس من العام الماضي، 25 ألفا و85 وفاة.

وسجل مؤخرا تراجع في عدد الوفيات المصرح بها جراء كورونا وكذلك في عدد التحاليل الايجابية.

وورد في ذات البلاغ أن عدد المتعافين من هذا الفيروس بلغ يوم أمس، 198 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمتعافين إلى 684 ألفا و116 شخصا.

ووفق البلاغ، تراجع عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، إلى 525 مصابا، من بينهم 6 حالات جديدة، و 125 شخصا مقيما بأقسام العناية المركزة، في حين يخضع 51 مريضا للتنفس الاصطناعي.