أمان الله المسعدي:” بصدد إعداد قانون يتعلّق بضرورة الاستظهار بشهادة تلقيح”

أكد الدكتور أمان الله المسعدي عضو اللجنة العلمية اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 أن كل المؤشرات تؤكد تحسن الوضع الوبائي في تونس، مشيرا إلى أن نسبة التحاليل الايجابية لم تتعد 5 بالمائة في الأيام الأخيرة معربا عن أمله في تواصل مؤشرات التحسن في الفترة القادمة.

وقال المسعدي في تصريح لراديو ماد أن تحسن الوضع الوبائي كان يمكن أن يكون أكثر طمأنة لو لم يتم تسجيل تخلف الكثير من المواطنين عن عملية التلقيح رغم توجيه دعوات لهم، مضيفا أن ما يبعث أيضا على الخوف أن قرابة مليون من فئة الـ40 سنة فأكثر والمعرضين أكثر من غيرهم للإصابات الخطيرة تخلفوا عن التلقيح.

وحول ضرورة الاستظهار بشهادة التلقيح لدخول الأماكن المغلقة كشف الدكتور أن مشروع قانون بصدد الإعداد قصد تطبيقه عند فرض إجبارية الاستظهار بشهادة التلقيح لافتا إلى أنه أصبح من الضروري تفعيل هذا الإجراء مذكرا بان اللجنة العلمية كانت قد تطرقت منذ مدة إلى موضوع شهادة التلقيح.

ولم يخف الدكتور مخاوف اللجنة العلمية من موجة جديدة من فيروس كورونا خاصة بالنظر لوجود نسبة هامة ممن لم يخضعوا للتلقيح معربا عن أمله في ألا تنجر عنها تداعيات مثل الموجات السابقة مشددا على ضرورة مواصلة عمليات التلقيح.