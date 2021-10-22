كورونا: تلقيح أكثر من 31 ألف شخص وتخلف أكثر من 74 ألف آخرين عن تلقي اللقاحات في يوم واحد

ذكرت وزارة الصحة، بأنه تم اليوم الخميس، تطعيم 31 ألفا و458 شخصا ضد فيروس كورونا المستجد، مقابل تخلف 74 ألفا و507 أشخاص آخرين عن تلقي التطعيم، والذين تمت دعوتهم للغرض.

وأضافت الوزارة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، والتي انطلقت منذ شهر مارس الماضي، أن 4 ملايين و289 ألفا و685 شخصا استكملوا تلاقيحهم بتاريخ اليوم الخميس.

وبلغ عدد اللقاحات التي تم تقديمها منذ مارس 2021 إلى حدود اليوم، 8 ملايين و813 ألفا و253 لقاحا.

وذكر البلاغ أن عدد المسجلين على منظومة “ايفاكس” لتلقي التطعيم ضد كورونا، بلغ مع نهاية اليوم الخميس، 6 ملايين و584 ألفا و722 شخصا، داعية، في هذا الصدد، كل الراغبين في تلقي التطعيم، إلى المبادرة بالتسجيل على منظومة “إيفاكس” للتسجيل عن بعد.

ووفق آخر إحصائيات وزارة الصحة، تم الإعلان بتاريخ أمس الاربعاء، عن 3 وفيات و233 إصابة جديدة بكورونا.