كأس الاتحاد الافريقي: النادي الصفاقسي من أجل التدارك والتأهل الى الدور المقبل

يخوض النادي الرياضي الصفاقسي غدا السبت ( س 18) على ملعب الطيب المهيري بصفاقس لقاء اياب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم أمام فريق باييلسا يونايتد النيجيري، في مسعى لتدارك هزيمة الذهاب بنتيجة 1 – 0 وضمان الترشح للدور القادم.

وسيكون النادي الصفاقسي في حاجة للتسجيل على الاقل في مناسبتين دون قبول اهداف ما يجعل فريق عاصمة الجنوب تحت قيادة الإيطالي جيوفاني سوليناس في حاجة الى دخول المباراة بنسق سريع بداية منذ البداية مع محاولة افتكاك معركة وسط الميدان لاكتساح المناطق الخلفية للفريق النيجيري واجباراه على ارتكاب الأخطاء الدفاعية التي من شانها ان تمهد لخلق الفرص والتهديف.

مي

وينتظر أن تشهد تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي بعض التغييرات خصوصا في وسط الميدان باقحام غيث المعروفي و محمد صالح صولة، لمعاضدة الثلاثي المرتقب اشراكه في الخط الامامي .

ولئن كانت نتيجة مباراة الذهاب ليست بالثقيلة على النادي الرياضي الصفاقسي الذي برهن في العديد من المواجهات الافريقية على قدرته على التدارك ، فانّ ذلك لا يمنع ضرورة توقي الحذر من المنافس الذي سينزل بكامل ثقله للدفاع عن حظوظه والمحافظة على أسبقية الذهاب.

وسيكون ضغط المباراة مسلطا بشكل كبير على النادي الرياضي الصفاقسي صاحب الأرض والجمهور، وأكثر الفرق الافريقية تتويجا بكأس الاتحاد الافريقي في نسختها الجديدة بـ 3 ألقاب سنوات 2007 و 2008 و 2013، مقارنة بالفريق النيجيري الذي تأسس في سنة 2000 ولا يحمل في جرابه سوى بعض المشاركات المحدودة في المسابقات الافريقية والتي لا تتجاوز أصابع اليد، وهو ما سيجعل من مدربه ميريمو أوكارا يبحث عن عنصر المفاجئة وسرعة البعض من اللاعبيين على غرار فيكتوري بينيانغبا و أوكاردي إنيكوروغا و فافور مارتينز.

وكان الإطار الفني للنادي الصفاقسي قد أجرى في الأيام الماضية عددا من الحصص التدريبية ركز على الجانبين البدني والفني ، باعتبارهما يشكلان مفتاح اللقاء.

وقد عّين الاتحاد الافريقي لكرة القدم طاقم تحكيم جزائري لادارة مقابلة الاياب يتركب من لحلو بن براهم كحكم ساحة ونبيل بونوة كمساعد اول وعلي الحملاوي كمساعد ثان والياس بوكواسة كحكم رابع بينما سيكون مراقب المباراة المصري احمد عودة و الغينية اوليرا دالابي مكلفة بتقييم الحكام.