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نور الدين الطبوبي: “لا توجد ديمقراطيّة في العالم بدون أحزاب”

2021/10/23 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أكّد أمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي،اليوم السبت 23 أكتوبر 2021 أن الكتل النيابية داخل البرلمان لم تكن مسقطة، لكنّها منتخبة من قبل الشعب التونسي عبر الصّندوق، مشيرا إلى أنّه لا توجد ديمقراطية في العالم دون أحزاب سياسية..

وأشار الطبوبي إلى تواجد أزمة ثقة بين الحاكم والمحكوم في تونس، معتبرا أنّ البلاد لن تسير في طريق الإصلاح ما لم يتمّ تجاوز هذا الإشكال.

وتوجّه الطبوبي لرئيس الجمهورية قيس سعيّد بالقول: ” ماكم قلتو الحوار ولّى وانتهى هاكم رجعتولو، وكيفاش باش تعمل حوار مع الشباب وهوّ منخرط في الأحزاب أو في المجتمع المدني أو المنظمات”.

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