الاستماع الى المرأة المتسبّبة في حادثة “اقتحام مطار قرطاج”

استمع قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس يوم السبت 23 أكتوبر 2021 إلى شهادة المرأة التي كانت سببا في حادثة اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي، وذلك على سبيل الاسترشاد.

ووفق إذاعة موزاييك فقد وجه قاضي التحقيق العسكري استدعاءا الى المرأة التي كانت منعت من السفر الى تركيا عبر مطار تونس قرطاج الدولي، وذلك لسماعها كشاهدة على سبيل الاسترشاد، الا أنها لم تحضر أمام قاضي التحقيق رغم بلوغها الاستدعاء وفق القانون، فصدرت في حقها بطاقة جلب قضائية.

وحسب المعطيات المتوفرة فقد تولى أعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية أول أمس تنفيذ بطاقة الجلب القضائية وتقديم المرأة لدى قاضي التحقيق العسكري الذي تولى سماع شهادتها للاسترشاد حول جملة من تفاصيل وملابسات حادثة ” اقتحام المطار” .