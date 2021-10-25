عبد اللطيف المكي يدعو الى التراجع عن الانقلاب

قال القيادي المستقيل من حركة النهضة، الاثنين 25 أكتوبر، إنّه ليس هناك من حل سوى التراجع عن الإنقلاب وآثاره، قائلا “ألم يقولوا إنها إجراءات استثنائية وليست دائمة؟”

وأضاف المكي أنّ إصلاح وضع ما قبل 25 جويلية بتغيير القانون الداخلي. للمجلس وتغيير رئاسته واتفاق سياسي من أجل حسن سيره مشيرا إلى أنّ أولوية الوضع المالي والإجتماعي ويتجسد ذلك في برنامج إنقاذ تقوده حكومة حقيقية.

كما دعا إلى “حوار عميق ونزيه لتطوير قوانيننا السياسية ودستورنا” قائلا إنّ “غير ذلك هو سير بالبلاد نحو المجهول والمخاطر على كل المستويات”.