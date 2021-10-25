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رئيسة الحكومة نجلاء بودن تؤكد خلال لقائها المنفي على استمرار دعم تونس للشعب الليبي

2021/10/25 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، اليوم الإثنين، على استمرار دعم تونس حكومة وشعبا للشعب الليبي لتحقيق تطلعاته .
وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفى، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين ليبيا وتونس، والعمل على تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين في جميع المجالات.
جاء ذلك خلال إستقبال المنفي بمقر اقامته بالعاصمة السعودية الرياض، رئيسة الحكومة نجلاء بودن التي تترأس الوفد التونسي في اشغال مبادرة الشرق الاوسط الاخضر.

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