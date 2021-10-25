عاجل: سناء مرسني تكشف تفاصيل توجّه فرقة أمنيّة لمقر حركة النهضة

نفت سناء المرسني النائبة عن حركة النهضة بالبرلمان المجمد اليوم الاثنين 25 اكتوبر 2021 مداهمة المقر المركزي للحركة بمونبليزير مؤكدة ان قاضي التحقيق المتعهد بقضية “اللوبيينغ” قدم اليوم لمقر الحركة وفق موعد سابق وانه “طلب من المسؤول الإداري و المالي للحزب الاطلاع على البريد الإلكتروني للحركة” مشيرة الى انه “تم التعاون معه ومده بكل المعطيات”.

وكتبت المرسني في تدوينة نشرتها بصفحتها على موقع “فايسبوك” :”خلينا نفسروا مع بعضنا اش معناها مداهمة خاطر الله غالب ثمه جماعة عندهم ضعف رهيب في المفاهيم هذي وما يعرفوش يفرقو بيناتهم ،المداهمة تكون بشكل فجئي و بناءا على معلومات استخباراتية على غاية من الدقة مثلا ثمه إرهابي متخبي في المقر والا ثمة شكاير فلوس مخبينهم غادي”.

وأضافت ” نرجعو للخبر الصحيح وبعيدا عن اشباه الاعلاميين الي يجيو كل شي كان اعلاميين، الي صار بالتدقيق هو ان قاضي التحقيق المتعهد بقضية اللوبيينغ قدم اليوم لمقر الحركة وفق موعد سابق وطلب من المسؤول الإداري و المالي للحزب الاطلاع على البريد الإلكتروني للحركة وتم التعاون معه ومده بكل المعطيات. وبالنسبة للملف هذا بالذات الحركة متعاونة جدا حتى يتسكر الملف هذا نهائيا و مذابينا يكون فمه تدقيق شامل للاحزب الكل والمنظمات و الجمعيات خلينا نفهموا و نعرفوا منين قاعدة تجي التمويلات المشبوهة” .

وكانت فرقة من الحرس الوطني قد اجرت اليوم ابحاثا في المقر المركزي لحركة النهضة بمونبليزير وسط العاصمة تونس.