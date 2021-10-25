مهدي بن غربيّة يعود الى سجن المسعدين

مفتي الجمهورية يصدر فتوى عن ”حكم سرقة الأموال العامة الراجعة للدولة”

رفيق عبد السلام يشبّه انقلاب السودان بما حصل في تونس يوم 25 جويلية

مودرنا تعلن نتائج إيجابية للقاحها ضد كوفيد لدى الأطفال بين 6 و11 سنة

المهدية : تراجع عدد الحالات الحاملة للفيروس إلى 114 حالة ونسبة إشغال أسرّة الانعاش إلى 21 بالمائة

2021/10/25 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

تراجع مؤشّر الحالات النشطة (الحاملة لفيروس كورونا المستجد) في جهة المهدية، الاثنين، إلى 114 حالة متبوعا بنزول نسبة إشغال أسرة الإنعاش إلى متسوى 21 بالمائة.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ112 عيّنة، صدرت اليوم، تسجيل 9 إصابات جديدة توزّعت إلى 5 بالدائرة الصحية في المهدية و3 في شربان وإصابة واحدة في السواسي.
وأحصت الفرق الطبّية، منذ ظهور الوباء، 25623 إصابة بالفيروس التاجي من بينها 24743 حالة شفاء (بعد تعافي 8 مصابين اليوم الاثنين) و766 حالة وفاة.
وتلقّى 1431 مواطنا، الاثنين، لقاحا مضادا لفيروس كورونا من بينهم 727 انتفعوا بالجرعة الأولى و704 تلقّوا الجرعة الثانية من التطعيم.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn