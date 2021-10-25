المهدية : تراجع عدد الحالات الحاملة للفيروس إلى 114 حالة ونسبة إشغال أسرّة الانعاش إلى 21 بالمائة

تراجع مؤشّر الحالات النشطة (الحاملة لفيروس كورونا المستجد) في جهة المهدية، الاثنين، إلى 114 حالة متبوعا بنزول نسبة إشغال أسرة الإنعاش إلى متسوى 21 بالمائة.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ112 عيّنة، صدرت اليوم، تسجيل 9 إصابات جديدة توزّعت إلى 5 بالدائرة الصحية في المهدية و3 في شربان وإصابة واحدة في السواسي.

وأحصت الفرق الطبّية، منذ ظهور الوباء، 25623 إصابة بالفيروس التاجي من بينها 24743 حالة شفاء (بعد تعافي 8 مصابين اليوم الاثنين) و766 حالة وفاة.

وتلقّى 1431 مواطنا، الاثنين، لقاحا مضادا لفيروس كورونا من بينهم 727 انتفعوا بالجرعة الأولى و704 تلقّوا الجرعة الثانية من التطعيم.