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ضحايا فيروس كورونا حول العالم يقارب 5 ملايين..

2021/10/26 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

قتل فيروس كورونا المستجد ما لا يقل عن 4952.390 شخصا منذ ظهور تفشي المرض في الصين في ديسمبر 2019، وفقا لإحصاء جديد لوكالة فرانس برس.

وأفاد الإحصاء أيضا بأنه تم تسجيل ما لا يقل عن 243972710 حالات إصابة بفيروس كورونا.

واستنادا إلى أحدث التقارير، فإن الدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة كانت الولايات المتحدة مع 1371 حالة وفاة جديدة ، تليها روسيا بـ 1106 وأوكرانيا بـ 734.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا حيث سجلت 737316 حالة وفاة من 45545583 حالة.

وبعد الولايات المتحدة، كانت البلدان الأكثر تضررا هي البرازيل مع 605804 حالة وفاة من 21735560 حالة، والهند 455.068 حالة وفاة من 34202202 حالة، والمكسيك مع 286496 حالة وفاة من 378448 حالة، وروسيا مع 232775 حالة وفاة من 8316.019 حالة.

أ.ف.ب

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