أوامر رئاسية بخصوص تسمية منصف الكشو رئيسا أول لمحكمة التعقيب والمصادقة على الحركتين السنويتين للقضاء العدلي والقضاء المالي

تم بمقتضى أمر رئاسي عدد 155 مؤرخ بتاريخ 22 أكتوبر 2021، صادر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للبلاد التونسية المنشور اليوم الثلاثاء، تسمية القاضي، منصف الكشو، رئيسا أول لمحكمة التعقيب.

وكانت الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، المنعقدة يوم 17 سبتمبر 2021، بمقر المجلس الأعلى للقضاء، قرّرت تقديم الترشيح الحصري للقاضي منصف الكشو، لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.

وجاء في البلاغ الصادر آنذاك عن المجلس، أنه تقرّر إحالة الترشيح على رئاسة الجمهورية لإصدار أمر التسمية.

كما قضى الأمر الرئاسي عدد 156، الصادر بالعدد ذاته من الرائد الرسمي، بتسمية سبعة مستشارين مساعدين لدى المحكمة الإدارية، ابتداء من تاريخ 22 جويلية 2021.

وقد تم بموجب الأمر الرئاسي عدد 157، المصادقة على الحركة السنوية للقضاء العدلي للسنة القضائية 2021\2022، إضافة إلى المصادقة على الحركة السنوية للقضاء المالي بمقتضى أمر رئاسي عدد 158.