توزر: نقابات التعليم تنفذ اضرابا بساعتين مع وقفة مساندة بمقر مندوبية التربية للناجحين في مناظرة المرشدين التطبيقيين

نفّذت نقابات التعليم في ولاية توزر بمختلف اسلاكها، اليوم الخميس، اضرابا عن العمل بساعتين من العاشرة صباحا الى منتصف النهار، تخلّلته وقفة مساندة في مقر المندوبية الجهوية للتربية للمعتصمين الناجحين في المناظرة الوطنية للمرشدين التطبيقيين وأعوان التأطير والذين لم يتم انتدابهم حتى الآن، وذلك بدعم من الاتحاد الجهوي للشغل.

وقال الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي للشغل بتوزر، عمر قويدر، في تصريح لـ”وات”، إن الوقفة تأتي احتجاجا على الوضع الاجتماعي بالجهة وبسبب عدم التزام وزارة التربية بإبرام العقود مع 24 ناجحا في مناظرة أعوان التأطير والمرشدين التطبيقيين وقبولها 9 منهم فقط رغم صدور النتائج منذ أكثر من سنة ونصف ووعودها بإبرام العقود في أكثر من مناسبة.

وأضاف أن الاتحاد الجهوي ينتظر أن يعقد قريبا هيئة إدارية جهوية لتحديد الأسلوب النضالي من أجل انصاف الشبان المعتصمين وحقهم في التشغيل وذلك بعد عقد جلسة في مقر الوزارة بداية الأسبوع الجاري تم خلالها بسط الاشكال والحصول على وعود لحله في أقرب الآجال وذلك من أجل تحقيق السلم الاجتماعية في الجهة لا سيما وأنها مقبلة على موسم سياحي واعد.

وأوضحت، من جهتها، عمرة جبار، احدى الناجحات في المناظرة بأن الوزارة تعلّلت سابقا لعدم ابرام العقود بغياب الاعتمادات اللازمة، معربة عن أملها في الانصاف من وزارة التربية وانتدابها صحبة كامل المجموعة الناجحة في المناظرة المذكورة.