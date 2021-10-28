فرقة الأبحاث الاقتصاديّة تفتح تحقيقا في مقر ولاية القصرين

باشرت فرقة الابحاث الاقتصادية صباح اليوم الخميس أعمال البحث والتحري بمقر الولاية في الموضوع المتعلق بشبهة اسناد تراخيص ادراية لممارسة أنشطة مهنية اثر نشر فيديو من قبل مواطن على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك به محادثة مع مسؤول من الولاية .

وبحسب بلاغ للولاية على صفحتها الرسمية أكدت أنه تم موافاة الفرقة المذكورة بكل الملفات والوثائق ذات العلاقة بالمسائل المثارة في مقطع الفيديو ووضعت على ذمتها كل من له علاقة بمعالجة هذه الملفات في اطار ما يخوله القانون والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وللإشارة فقد اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين اثر معاينتها للفيديو بفتح بحث قضائي من أجل إستغلال موظف عمومي لمنصبه لتحقيق منافع و الإضرار بالإدارة