وزارة الصحة: تطعيم 50552 شخصا ضد كورونا يوم 27 أكتوبر الجاري

تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

عاجل-أرادوا حرقه حيا: محاولة قتل رئيس دائرة الغابات بالقصرين من قبل 3 أشخاص..

عاجل: هذا ما قررته المحكمة العسكرية في حق ياسين العياري..

سيدي بوزيد: انتفاع 158 ألف شخص بالجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا”

2021/10/28 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا” في ولاية سيدي بوزيد، إلى حدود أمس الاربعاء، حوالي 158 ألف شخص، وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد 19” في سيدي بوزيد رفيق نصيبي.

وأشار رفيق نصيبي، في تصريح لـ(وات)، إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ 96 ألفا و450 شخصا، فيما بلغ عدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 206 حالات وكانت أغلبها أعراض طفيفة.

وذكر أن عدد الأشخاص الذين بادروا بالتسجيل بمنصة التلقيح لتلقي التطعيم ضد فيروس “كورونا” قد بلغ 210 آلاف و367 شخصا من ولاية سيدي بوزيد، حسب آخر تحيين.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn