سيدي بوزيد: انتفاع 158 ألف شخص بالجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا”

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا” في ولاية سيدي بوزيد، إلى حدود أمس الاربعاء، حوالي 158 ألف شخص، وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد 19” في سيدي بوزيد رفيق نصيبي.

وأشار رفيق نصيبي، في تصريح لـ(وات)، إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ 96 ألفا و450 شخصا، فيما بلغ عدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 206 حالات وكانت أغلبها أعراض طفيفة.

وذكر أن عدد الأشخاص الذين بادروا بالتسجيل بمنصة التلقيح لتلقي التطعيم ضد فيروس “كورونا” قد بلغ 210 آلاف و367 شخصا من ولاية سيدي بوزيد، حسب آخر تحيين.