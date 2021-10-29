عاجل: نحو الاعتراف المتبادل بجواز التلقيح بين تونس والاتحاد الأوروبي

أفاد اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، المدير العام لمركز الإعلامية بوزارة الصحة لطفي علالي، أنه توجد اتصالات بين وزارتي الخارجية وتكنولوجيا الاتصال من جهة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، للإعتراف المتبادل بين جواز التلقيح في تونس وجواز التلقيح في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح لطفي علالي في تصريح لشمس أف أم ، أن هذا الإجراء سيُمكن التونسي من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي عند الإستظهار بجواز التلقيح.

وقدم المتحدث كيفية استخراج جواز التلقيح الذي تم إدراجه على منصة ايفاكس وذلك بالولوج إلى فضاء المواطن وادخال رمز التسجيل ليتم تلقي كلمة عبور التي تمكن من استخراج الجواز وطباعته.

وشدد على أن العملية مشفرة بما يجعل عملية تجليس هذا الجواز غير ممكنة.

يُشار إلى أن ضرورة الاستظهار بجوزا التلقيح تدخل حيز التنفيذ بعد شهرين من صدور الأمر في الرائد الرسمي (22 أكتوبر 2021).