القصرين : إستقرار عدد الوفيات الناجمة عن وباء “كورونا” في حدود 1039 حالة وفاة

تشهد ولاية القصرين استقرارا في الوفيات الناجمة عن وباء “كورونا” في حدود 1039 حالة وفاة، حيث لم يتم منذ ما يزيد عن الأسبوع تسجيل وفيات جديدة بالجهة مع تسجيل صفر اصابة بكل من معتمديات الزهور، وجدليان، وتالة، وحيدرة، وفوسانة خلال الأسبوعين الفارطين، وصفر إصابة حاليا بقسم الانعاش بالمستشفى الجهوي بالقصرين، وفق المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني.

وبين الشعباني، في تصريح لـ(وات)، أن مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة الى حدود اليوم الجمعة بلغ 31 ألفا و299 اصابة، من بينها 41 إصابة جديدة تم رصدها خلال الـ14 يوما المنقضية، بينما تم تسجيل 30 ألفا و260 حالة شفاء منذ بدء إنتشار الوباء إلى حدود اليوم .

وبخصوص حملات التلقيح، أوضح ذات المصدر أنه تم تلقيح 192 ألفا و938 شخصا بالجرعة الأولى للفئة العمرية البالغة 15 سنة فما فوق أي ما يمثل 60 بالمائة، وتطعيم 136 ألف و393 شخصا بالجرعة الأولى والثانية أي ما يمثل 40 بالمائة من الفئة العمرية المذكورة.

وشدّد الشعباني على ضرورة تحسين التغطية بالجرعة الثانية حتى يكون التلقيح مفيدا وناجعا وحتى تتخطى البلاد مخاطر الوباء وتكون سنة 2022 قبلة للسياح، وفق تعبيره.

واعتبر، في ذات السياق، أن صدور المرسوم عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس “كورونا” القاضي بضرورة الإستظهار بجواز التلقيح في المؤسسات العمومية و التعليمية بجميع أصنافها والهياكل الصحية العامة والخاصة والمقاهي والمطاعم والوحدات السياحية والمعارض وغيرها، من شأنه أن يساهم في تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين وبلوغ الأهداف المرجوة وتحقيق المناعة المجتمعية.