قفصة: تسجيل 812 مخالفة اقتصادية خلال شهر أكتوبر الجاري

سجلت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بقفصة خلال شهر أكتوبر الجاري وإلى غاية اليوم الأحد 812 مخالفة اقتصادية وذلك ضمن 3498 زيارة تفقد شملت مختلف القطاعات ومسالك التوزيع ومواقع الخزن ووسائل النقل عبر الطرقات وفق ماذكره المدير الجهوي للتجارة بالجهة فتحي بن عمار.

واضاف فتحي بن عمار ل(وات)، ان المخالفات تعلقت بعدم اشهار الاسعار والبيع بأسعار غير قانونية والأخلال بتراتيب الدعم ومسك وترويج بضاعة مجهولة المصدر، مشيرا إلى أن المحجوزات تمثلت في خضر وغلال ودواجن وبيض واسماك ومواد بناء وسجائر وكميات من ثلاثي الفسفاط الرفيع.

وأشار فتحي بن عمار إلى أن القيمة المالية الجملية للمحجوزات ناهزت 600 الف دينار مضيفا أيضا ان عدد فرق المراقبة الاقتصادية التي أشرفت على حملات الرقابة خلال شهر أكتوبر الجاري بلغت 192 فريقا بحصص عمل صباحية ومسائية وليلية.