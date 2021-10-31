عاجل: تحويرات وتعيينات واسعة في وزارة الداخلية..

قرر وزير الداخلية توفيق شرف الدين، إجراء تغييرات واسعة في سلك الحرس الوطني في عدد من الإدارات.

وقد شملت التعيينات دائرة الاستعلامات والابحاث ووحدة الابحاث في جرائم الارهاب والغرفة الوطنية لمراقبة المتفجرات والمواد الخطيرة وعددا من المصالح على مستوى مركزي بـ11 ولاية هي اريانة وجندوبة ومنوبة وتونس ونابل وبن عروس والقيروان وقابس وبنزرت والكاف والمنستير.

وفي ما يلي التعيينات الجديدة :

تعيين العميد وسام بن سليمان رئيس الادارة الفرعية لمكافحة الاجرام بمثل خطته في الادارة العامة للامن العمومي.

تعيين الرائد حامد مسلمي رئيس مصلحة مراقبة المتفجرات بادارة مراقبة ومرافقة المتفجرات والمواد الخطيرة، رئيسا للفرقة الوطنية لمراقبة المتفجرات والمواد الخطيرة.

تعيين العقيد محمد علي الصغير رئيس منطقة الحرس الوطني بطبرقة، بنفس الخطة في نابل.

تعيين العقيد طارق الشابي رئيس الادارة الفرعية للشؤون الادارية بادارة الاستعلامات والابحاث رئيسا لمنطقة الحرس الوطني بطبربة.

تعيين المقدم احمد بلحاج الصغير رئيس المصلحة الثانية للابحاث المدنية بالوحدة الوطنية للابحاث العدلية بالوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الارهاب رئيسا جديدا لمنطقة الحرس بالتضامن.

تعيين العميد غسان الفارحي رئيس الغرفة الوطنية لمراقبة المتفجرات والمواد الخطيرة، رئيسا للادارة الفرعية لمكافحة الاجرام بادارة الشؤون العدلية.

تعيين المقدم هيثم اليحياوي رئيس مصلحة خزائن الافراد بالادارة الفرعية لامن الافراد بادارة الاستعلامات والابحاث رئيسا للادارة الفرعية للشؤون العدلية بادارة الشؤون العدلية.

تعيين المقدم الهادي حسن رئيس المصلحة الاولى للابحاث المركزية بالادارة الفرعية للابحاث بادارة الاستعلامات والابحاث، رئيسا للادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشؤون العدلية.

تعيين العقيد عبد الحميد الامين رئيس الادارة الفرعية للرادار والمراقبة الالية بادارة حرس المرور رئيسا للادارة الفرعية للارشاد باقليم الحرس الوطني بالقيروان .

تعيين العميد علاء الدين بحلوس رئيس ادارة فرعية بالادارة العامة رئيسا للادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشؤون العدلية.

تعيين العميد اسكندر موسى رئيس الوحدة المركزية للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل والوقاية الاجتماعية رئيسا للادارة الفرعية للنزاعات بادارة الموارد البشرية.

تعيين العميد محمد الطيب المدفعي رئيس الادارة الفرعية للنزاعات بادارة الموارد البشرية رئيسا للادارة الفرعية للمعاينات والنزاعات بالحرس البلدي.

تعيين العقيد عادل العياري رئيس الادارة الفرعية للشؤون العدلية بادارة الشؤون العدلية رئيسا للادارة الفرعية للتنسيق والمتابعة بالادارة العامة للمصالح المختصة.

تعيين العميد فؤاد حمدي رئيس الادارة الفرعية للوقاية ولامن الطرقات بادارة حرس المرور رئيسا للادارة الفرعية للامن بادارة الحرس السياحي .

تعيين المقدم وائل خليفي رئيس فرقة الابحاث والتفتيش بفوشانة رئيسا للوحدة المركزية للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل والمراقبة الاجتماعية.

تعيين المقدم معز زعبار رئيس مصلحة الاستغلال والمعالجة بالادارة الفرعية للرادار والمراقبة الالية رئيسا للادارة الفرعية للرادار والمراقبة الالية بادارة حرس المرور .

تعيين العميد ربيع القماطي رئيس الفرقة الوطنية للمرور بخطة رئيس ادارة فرعية رئيسا للادارة الفرعية للوقاية وامن الطرقات بادارة حرس المرور.

تعيين الرائد مروان الرمضاني رئيس المصلحة 1 للمرور بالطريق السيارة 1 رئيسا للفرقة الوطنية للمرور بخطة رئيس ادارة فرعية.

تعيين العقيد امين محرز خليل رئيس مصلحة المخابر الجهوية بالادارة الفرعية للمخابر بادارة الخدمات الفنية رئيسا للادارة الفرعية للمخابر بادارة الخدمات الفنية.

تعيين الرائد رياض حسيني رئيس الادارة الفرعية لامن الملاهي بادارة الحرس السياحي متفقدا بالتفقدية العامة للحرس الوطني مكلفا بالتنسيق والمتابعة بالكتابة المركزية .

تعيين العقيد اكرم البوبكري رئيس الادارة الفرعية للوسائل البحرية بادارة اسناد الوحدات البحرية رئيسا للادارة الفرعية للشؤون البحرية بادارة حرس السواحل.

تعيين العميد اشرف عبود رئيس الادارة الفرعية للتنسيق التابعة لادارة الاستعلامات والابحاث رئيسا للاستعلام لادارة الاستعلامات والابحاث.

تعيين العقيد وائل بن عمار رئيس وحدة الاسناد الفني والاستعلام التكتيكي بادارة الاستعلامات والابحاث رئيسا للادارة الفرعية للتنسيق والمتابعة بادارة الاستعلامات والابحاث.

تعيين الرائد باسم الورتاني رئيس مصلحة الدراسات بالادارة الفرعية للتنسيق بادارة عمليات الحرس الوطني رئيسا للادارة الفرعية للشؤون العملياتية بادارة عمليات الحرس الوطني.

تعيين أحمد الاحمر رئيس منطقة الحرس الوطني بالتضامن متفقدا بالتفقدية بخطة رئيس ادارة فرعية

تعيين العميد نادر زين العابدين رئيس منطقة الحرس الوطني بنابل متفقدا بالتفقدية بخطة رئيس ادارة فرعية .

تعيين المقدم عبد الرؤوف بن عامر رئيس مصلحة التنسيق الجهوي بالادارة الفرعية للاستعلام بادارة الاستعلامات والابحاث رئيسا للادارة الفرعية للشؤون الادارية بادارة الاستعلامات والابحاث.

تعيين المقدم الناصر ثابوتي رئيس مصلحة الاستعلام التكتيكي والعملياتي بادارة الاستعلامات والابحاث رئيسا لوحدة الاسناد الفني والاستعلام التكتيكي بادارة الاستعلامات والابحاث.

تعيين الرائد وحيد البشير متفقد بالتفقدية العامة للحرس الوطني مكلفا بالتنسيق والمتابعة بالكتابة المركزية متفقدا بالتفقدية العامة للحرس الوطني.

تعيين المقدم حامد الضائبي رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية بالادارة الفرعية للاستعلامات والابحاث رئيسا للادارة الفرعية للامن السياحي.

تعيين العميد حسني الفرجاني رئيس الادارة الفرعية للامن السياحي رئيسا للادارة الفرعية للوحدات الترابية بادارة الامن العام.

تعيين العقيد نعيم الشيحاوي رئيس مصلحة العمليات في الادارة الفرعية للتنسيق والمتابعة بادارة الاستعلامات والابحاث ، رئيسا للادارة الفرعية للتخطيط والاستغلال بادارة الدراسات والتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي.

تعيين العميد نزار قدير رئيس الادارة الفرعية للدراسات والاحصاء بادارة الدراسات والتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي، بمثل خطته في ادارة الدراسات والتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي.

تعيين العقيد عبير الكوكي رئيس الادارة الفرعية لتطوير الكفايات بادارة التكوين رئيسا للادارة الفرعية للدراسات والتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي.

تعيين العقيد عماد المولدي رئيس الادارة الفرعية للاحصاء والمراقبة بادارة حرس المرور رئيسا للادارة الفرعية بادارة التفقد والبرمجة بالتفقدية العامة للحرس الوطني.

تعيين العميد عماد الشعباني رئيس الادارة الفرعية للشؤون العملياتية بادارة الحرس الوطني رئيسا لادارة الاحصاء والمراقبة بادارة حرس المرور.