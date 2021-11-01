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هذا فحوى لقاء محافظ البنك المركزي مع قيس سعيد..

2021/11/01 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي أن تونس ستسأنف في الفترة القادمة النقاشات مع كل المنظمات الدولية المالية.

و أضاف العباسي أن اللقاء مع رئيس الجمهورية تطرق خاصة للنقاش حول الوضعية المالية لتونس و قانون المالية 2022 وحول كيفية تمويل الإقتصاد عبر القطاع البنكي و المصرفي.

و أكد أن الوضعية الاقتصادية ليست سهلة ولكن سيتم تحاوزها بفضل تظافر الجهود موضحا أن تونس لديها نقاشات غير رسمية مع صندوق النقد الدولي وستعود للنقاشات الرسمية في الفترة المقبلة مع كل المنظمات العالمية.

وتابع محافظ البنك المركزي قوله “عنا عديد الوعود من البلدان الأصدقاء وهناك نقاشات و بش نخلطو لتعبئة موارد الميزانية “..

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