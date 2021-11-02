تعرّض شاحنات جزائرية للقصف شمال موريتانيا: الجيش الموريتاني يوضّح

نفى الجيش الوطني الموريتاني، اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، صحّة ما تم تداوله في عدد من المواقع والمنصات الإعلامية بشأن تعرض شاحنات جزائرية لهجوم شمال موريتانيا.

وأكدت مديرية الاتصال والعلاقات العامة بقيادة الأركان العامة للجيوش، في بيان، أنه لم يحدث أي هجوم داخل التراب الوطني، داعية إلى توخي الدقة في المعلومات، والحذر في التعامل مع المصادر الإخبارية المشبوهة.

يشار إلى بيان الجيش المورتاني، يأتي إثر تداول عدة مواقع منها “مينا ديفنس”، لأنباء تحدثت عن مقتل 3 مدنيين جزائريين أمس الاثنين “بقصف استهدف شاحنات على الطريق الدولي الرابط بين موريتانيا والجزائر.