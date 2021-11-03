سيدي بوزيد: تسجيل 8 اصابات جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 7 حالات شفاء

تم، اليوم الاربعاء، بولاية سيدي بوزيد، تسجيل 8 اصابات بفيروس “كورونا”، مقابل رصد 7 حالات شفاء، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات الى 29709 إصابة، منها 911 حالة وفاة و29612 حالة شفاء، حسب ما ذكره ل(وات)، كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة، بشير سعيدي.

وتتوزع الاصابات الجديدة، على معتمديات الرقاب (اصابة واحدة)، وسيدي بوزيد الغربية (اصابتين)، وسيدي علي بن عون (5 اصابات).

وقد تم اليوم رفع 99 عينة للتحليل، ليبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم اجراؤها منذ انتشار فيروس كورونا 92855 اختبارا.

من جهة أخرى، بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم الاثنين حوالي 163 الف شخصا، وفق ما أفاد المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح، رفيق نصيبي.

وأشار، إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ 101 الف شخص، وعدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 206، كانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.

وذكر، أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” قد بلغ 215381 شخصا، حسب آخر تحيين.