تفكيك شبكة اتجار بالآثار بتطاوين وحجز “مخطوطات أثرية عبرية”

ألقت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتطاوين القبض على شخصين، أحدهما أجنبي، وحجزت لديهما مخطوطة أثرية من الجلد وكتيب جلدي يحتوي على كتابات عبرية، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية اليوم الأربعاء في بلاغ.

وأضاف ذات المصدر أن النيابة العمومية أذنت بمباشرة قضية عدلية موضوعها “الاتجار في منقولات أثرية في إطار عصابة عبر وطنية” والاحتفاظ بالموقوفين ومواصلة الأبحاث.

وأوضحت وزارة الداخلية بخصوص ملابسات العملية، أن معلومات توفرت لدى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتطاوين مفادها تحوز شخص (أجنبي) على مخطوطات أثرية عبرية يعتزم التفريط فيها بالبيع لشخص آخر (تونسي) قاطن بالجهة، فقامت بنصب كمين والقبض عليهما داخل سيارة، وحجز المخطوطات الأثرية.