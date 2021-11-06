المهدية : تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة

رصدت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا المستجد بالمهدية، السبت، 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة مع تعافي 7 مصابين.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 3 إصابات بالمهدية وإصابتين (02) ببومرداس فيما سجلت حالة الوفاة ببومرداس.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25664 إصابة من بينها 24840 حالة شفاء و770 حالة وفاة و54 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 657 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 376 انتفعوا بالجرعة الأولى و250 بالجرعة الثانية و31 بالحرعة الثالثة.