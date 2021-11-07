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نابل: تطعيم 4508 شخصا ضد فيروس كورونا خلال اليوم الجهوي المفتوح لتلقيح الفئة العمرية 18 سنة فما فوق والذين لم يتلقوا الجرعة الأولى

2021/11/07 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا أمس السبت خلال اليوم الجهوي المفتوح
المخصص لتلقيح الفئة العمرية 18 سنة فما فوق والذين لم يتلقوا بعد الجرعة الأولى من التلقيح 4508 شخصا وفق ما ذكره
مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي

وأضاف عمر السليمي في تصريح ل(وات) أن الإقبال كان طيبا من قبل المواطنين المسجلين وغير المسجلين بمنظومة ايفاكس على
مراكز التلقيح ال15 التي خصصتها الإدارة الجهوية للصحة بنابل

ولفت في سياق متصل الى أن التحاليل المخبرية الأخيرة المجراة بالمخابر العامة والخاصة والعيادات للتقصي حول الفيروس والبالغ
عددها 324 تحليلا أسفرت عن تسجيل 19 إصابة أي بنسبة تحاليل إيجابية تقدر ب5.9 بالمائة ليرتفع بذلك مجموع الإصابات
المكتشفة منذ بداية الجائحة الى 49948 حالة

وأفاد أن عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة بلغ 16 حالة حيث قدرت نسبة استغلال أسرة الاوكسيجين ب5 بالمائة بالقطاع العام و 3 بالمائة بالقطاع الخاص في حين بلغت نسبة استغلال أسرة الانعاش بالقطاع العام 70 بالمائة مقابل 0 حالة بالقطاع الخاص

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