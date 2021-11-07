الكاف/كورونا: تلقيح أكثر من 86 بالمائة من المستهدفين بالجرعة الأولى و70 بالمائة بالجرعة الثانية

تمكنت المصالح الجهوية للصحة بالكاف، إلى حد اليوم، من تلقيح أكثر من 86 بالمائة من المستهدفين بالتلقيح ضد وباء كورونا المستجد بالجرعة الأولى، و70 بالمائة بالجرعة الثانية، وفق ما أفاد به اليوم الأحد، رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف، عبد الباقي الجمني، في تصريح ل”وات”.

وأوضح الجمني، على صعيد متصل، أنه تم تسجيل تراجع كلي للوباء بالجهة التي لم يتم فيها تسجيل أية حالة وفاة ولا إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد الكشف اليوم الأحد عن نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 49 عينة رفعت بتاريخ 04 و05 نوفمبر، ليستقر بذلك إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد في حدود 692 شخصا، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس في حدود 19442حالة، تماثل منها 19634 إلى الشفاء.

كما استقر عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود 04 مصابين، اثنان منهم في اقسام الإنعاش والعلاج المكثف، فيما انخفض عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 08 حالات، وهي تشمل مجموع الإصابات المؤكدة بالفيروس خلال الأيام العشرة الأخيرة.