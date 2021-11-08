عضو بمنظمة الأعراف: ”الوضع بالمؤسسات الخاصة خطير والأجور غير مضمونة..”

وصف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشير بوجدي، اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021، الوضع في أغلب المؤسسات الخاصة بـ ”الخطير”، مؤكدا وجود عجز عن ضمان استمرارية نشاط العديد منها.

وأكد بشير بوجدي في تصريح لإذاعة شمس اف ام، أن 54 ألف مؤسسة في طريق الغلق وأن 130 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة أغلقت أبوابها، معتبرا أن المؤسسة التي تتمكن من صرف أجور عمالها تكون قد حققت إنجازا كبيرا.

وأشار إلى أن كل القطاعات متضررة باستثناء البعض القليل منها، خاصة مع غموض الرؤية والأفق المستقبلية لتونس.

ونوه الى أن تونس اليوم في حاجة إلى مخطط مارشال، معبرا عن أسفه لبلوغ المؤسسات الخاصة مرحلة النشاط والعمل بأقل من قدرتها على الإنتاج بسبب غياب الطلب.

وأقر بشير بوجدي، بأن المؤسسة التي تنجح في توفير أجور عمالها هذا الشهر، فإن أجور الشهر القادم غير مضمونة، مشيرا إلى أن هناك من المؤسسات الخاصة عاجزة عن الإيفاء بتعهداتها بخصوص الزيادة في الأجور.