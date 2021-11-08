من بينهم المدير وموظفة: تفاصيل القبض على 4 أشخاص تورطوا في الاستيلاء على أموال خاصة من مكتب بريد..

تمكنت وحدات الحرس الوطني بسوسة من إلقاء القبض على 04 أشخاص تورطوا في الاستيلاء على أموال خاصة قدّرت قيمتها بأكثر من 400 ألف دينار من مكتب بريد بالجهة،

إذ أنه وإثر تعهد وحدات الحرس الوطني بسوسة بالبحث في قضية عدلية موضوعها “الاستيلاء الواقع من طرف موظف عمومي على أموال خاصة كانت بيده بمقتضى وظيفه” حيث تعمّدت امرأة تم إلقاء القبض عليها وتعمل بأحد مكاتب البريد إلى صنع وثيقة مفتعلة من قبل موظف عمومي موضوعه واقعة منتجة لآثار قانونية واستعمال تلك الوثيقة وابقائها بيدها.

وبالتحري مع المظنون فيها، اعترفت بتوليها اختلاس المبلغ المالي المذكور بعلم من رئيس المكتب الذي أمكن القبض عليه لاحقا.

و بتعميق التحريات، تم القبض على شخصين آخرين ساعدا المعنية على الفرار من العدالة.

باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.