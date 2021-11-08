توننداكس يقفل معاملات الاثنين على استقرار



أقفلت بورصة تونس للأوراق المالية معاملات حصة الاثنين على استقرار وسط حجم تداول ضعيف ب1.6 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص اداء الاسهم، حققت يونيماد أفضل أداء بحجم تداول بلغ 82 الف دينار لتسجل زيادة ب5.9 بالمائة (7.700 دينار). وتراجعت خسارة الشركة منذ بداية السنة الى 16.2 بالمائة سلبي. والى موفى سبتمبر 2021 وصل رقم معاملات الشركة الى 60.6 مليون دينار مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 7 بالمائة مقارنة بنفش الفترة من سنة 2020.

كما اقفل سهم أدوية على تطور ب5.8 بالمائة (4.520 دينار) وسط حجم تداول ب169 الف دينار. وقد حقق المخبر الصيدلاني ارتفاعا في الاداء منذ بداية السنة ب 3.4 بالمائة.

في المقابل تضمنت المنطقة الحمراء سهمي كل من شركة مشغل الاثاث والكتروستار بنسب بلغت على التوالي 4.2 بالمائة (2.720 دينار) و3.4 بالمائة (0.860 دينار).