نابل: تسجيل حالة وفاة و14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بنابل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا بمعتمدية بني خلاد، ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 1434 حالة وفاة، وذلك وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي، في تصريح، مساء الثلاثاء، لصحفية مكتب “وات” بالجهة.

وأوضح المصدر ذاته أن التحاليل المخبرية الأخيرة المجراة بالمخابر العامة والخاصة والعيادات للتقصي حول الفيروس، والبالغ عددها 192، أسفرت عن تسجيل 14 إصابة جديدة، أي بنسبة تحاليل إيجابية تقدر ب7،3 بالمائة. وبذلك، يبلغ مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة 49971 حالة.

وأشار السليمي، إلى أن مجموع الحالات النشطة تقلص ليبلغ 112حالة، في حين بلغ عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد، 48425 حالة.

وأفاد بأن عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة بلغ 11 حالة، حيث قدرت نسبة إشغال أسرة الأوكسيجين ب3 بالمائة بالقطاع العام و0 بالمائة بالقطاع الخاص، في حين بلغت نسبة إشغال أسرة الإنعاش بالقطاع العام 60 بالمائة، مقابل 0 حالة بالقطاع الخاص.