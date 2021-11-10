سليانة : تحرير 278 مخالفة إقتصادية خلال 2563 زيارة تفقّد في شهر أكتوبر



سخّرت مصالح الإدارة الجهويّة للتجارة بولاية سليانة خلال شهر أكتوبر المنقضي أكثر من 100 فريق رقابي ليتمكّنوا من تحرير 278 مخالفة إقتصادية وذلك خلال 2563 زيارة تفقد بجل المعتمديات وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة بسليانة،محمد جابر حريز.

وأضاف في تصريح اليوم الإربعاء لــ(وات)أن مصالح المراقبة الاقتصادية في الجهة وفرت كل الإمكانيات تنفيذا للبرنامج الاستعجالي الخصوصي لوزارة التجارة وتنمية الصادرات في مجال المراقبة في قطاع الخضر والغلال خاصة في ما يتعلق بضبط الأسعار بسوق الجملة وأسواق التفصيل مع تكثيف المراقبة على الطرقات بالتنسيق مع المصالح الأمنية والتبادل الحيني للمعلومات مع المصالح الرقابية ببقية الولايات.

وذكر حريز أن المصالح المذكورة حجزت عديد المواد الغذائية والاستهلاكية منها 26 طنا خضر وغلال و 2.2 طنّا من دقيق السميد .

وقال المسؤول إن أغلب المخالفات المسجّلة شملت قطاع المنتوجات الفلاحية الطازجة (129 مخالفة) منها 101 مخالفة في الخضر والغلال و28 مخالفة في الدواجن واللحوم الحمراء والأسماك.

وأشار إلى أن قطاع المواد الغذائية العامة سجل نسب هامة من المخالفات بلغت 22 بالمائة بـ 61 مخالفة مقابل تسجيل 25 مخالفة في قطاع المخابز

تعلقت أكثر من ثلثها بالممارسات المخلة بشفافية المعاملات فيما شملت 23 بالمائة من المخالفات تجاوزات متصلة بالأسعار بـ 64 مخالفة و47 مخالفة تتعلق بالمترولوجيا القانونية و44 مخالفة بالفوترة .