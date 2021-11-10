دعم التعاون والشراكة ودفع الاستثمار، أبرز محاور سلسلة لقاءات لرئيسة الحكومة مع عدد من السفراء العرب والأجانب

أفادت رئاسة الحكومة، مساء اليوم الاربعاء، بأن رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، كانت لها خلال الأيام الأخيرة بقصر الحكومة بالقصبة، سلسلة من اللقاءات جمعتها بعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين بتونس.

وأوضحت، في بلاغ لها، أنه كان لرئيسة الحكومة لقاءات مع سفراء كل من الكويت، علي أحمد الظفيري، والمملكة المتحدة، إدوارد أوكدن، وفرنسا، أندريه باران، والولايات المتحدة الأمريكية، دونالد بلوم، والاتحاد الأوروبي، ماركوس كورنارو، وكوريا، سان نهمكوك، ومصر، إيهاب فهمي، وإيطاليا، لورنزو فانارا، وتركيا، كاجلار فهري شاكيرالب، والصين الشعبية، جانغ جيان قواه.

وتناولت المحادثات، وفق رئاسة الحكومة، سبل وآفاق مزيد تدعيم التعاون في مختلف المجالات، وخاصة المجال الاقتصادي، “اعتبارا للفرص الاستثمارية والإمكانيات التي تملكها تونس، خاصة منها الخبرات البشرية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والبحث العلمي، مما يؤهلها لتكون قطبا جاذبا للمستثمرين ومشعا على القارة الافريقية ومنطقة الشرق الأوسط”.

من جهتهم، ووفق المصدر ذاته، أكد الدبلوماسيون العرب والأجانب الذين التقتهم بودن، “مساندتهم لتونس خلال هذه المرحلة، ودعمهم لكل المبادرات التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين”.