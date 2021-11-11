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سيدي بوزيد: تسجيل حالة وفاة دون تسجيل اصابات جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 24 حالة شفاء

2021/11/11 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الخميس، حالة وفاة، دون تسجيل اصابات جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 24 حالة شفاء، حسب ما افاد به كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بشير سعيدي في تصريح ل(وات).

من جهة اخرى، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد، إلى حدود أمس الاربعاء، 169 ألف و500 شخص، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح رفيق نصيبي (وات).

وأضاف نصيبي أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد الفيروس بلغ حوالي 102 ألف شخص، كما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثالثة 3020 شخصا.

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