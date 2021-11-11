توننداكس” ينهي معاملات الخميس على ارتفاع طفيف بنسبة 5ر0 بالمائة”‎‎

أنهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، معاملات الخميس على ارتفاع طفيف بنسبة 5ر0 بالمائة ليدرك النقطة 68ر7038 وسط حجم تداول هام ناهز 2ر9 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وتصدر سهم “السكنى” قائمة الارتفاعات بعد أن تطور بنسبة 3ر3 بالمائة وليقفل على سعر 2200 دينار ، دون تسجيل أي تبادل.

ونما سعر البنك العربي لتونس بنسبة 3 بالمائة وليقفل على سعر 2380 دينارمحققا أرباحا بقيمة 22 ألف دينار،،وليسجل سهم البنك الخاص تراجعا منذ بداية السنة بنسبة 8ر16 بالمائة منذ بداية السنة.

وكان سهم شركة الإنتاج الفلاحي بطبلبة “سوبات”، الأكثر تراجعا خلال الحصة بنسبة 3ر4 بالمائة، منهيا الحصة على سعر 330ر1 دينار، دون تسجيل أي مبادلات، فيما حقق السهم ارتفاعا طفيفا منذ بداية السنة بنسبة 3ر2 بالمائة.

وتدحرج سعر سهم المعامل الآلية بالساحل، بدوره، بنسبة 9ر3 بالمائة مختتما معاملات الحصة على سعر 990ر0 ديناروسط حجم تداول ضعيف قدر ب 2 ألف دينار.

وكان سهم “آرليكيد تونس” الأكثر تداولا خلال الحصة، مستحوذا على أرباح بقيمة 4ر5 مليون دينار،بفضل تبادل كتل اسهم بقيمة 8ر4 مليون دينار،في حين انهى السهم معاملات الحصة متراجعا بنسبة 4ر1 بالمائة وعلى سعر 300ر106 دينار.