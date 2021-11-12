هام: إجراءات جديدة بمراكز الفحص الفني للعربات

أعلنت المكلفة بالإعلام والاتصال بالوكالة الفنية للنقل البري حسناء هرابي اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021، أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة بالنسبة للفحص الفني للعربات حيث سيتم التمديد في ساعات العمل بمراكز الفحص إلى تسع ساعات يوميا.

وأكدت هرابي في تصريح لها لاذاعة موزاييك، أنه بإمكان العربات التي تتمتع بمجانية الفحص الفني الحضور مباشرة إلى المركز دون التسجيل ويمكن للحرفاء أيضا تغيير المواعيد لفحص عرباتهم في مراكز أخرى.