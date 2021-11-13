وزارة الصحة تنظم غدا الأحد قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني معتمدية ماطر بولاية بنزرت

تنظم وزارة الصحة غدا الأحد 14 نوفمر الجاري قافلة صحية متعددة الاختصاصات وحملة تلقيح مكثفة ضد فيروس كورونا لفائدة متساكني معتمدية ماطر بولاية بنزرت و ذلك بالتعاون مع نادي “روتاراكت” بقرطاج وبالتنسيق مع الادارة الجهوية للصحة ببنزرت حسب ما أعلنت عنه مستشارة وزير الصحة ايناس قماطي

وأوضحت إيناس قماطي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن القافلة الصحية متعددة الاختصاصات ستتجه إلى المدرسة الابتدائية بمنطقة “شقة” من معتمدية ماطر أين سيقدم فريق طبي وشبه طبي العديد من الخدمات الصحية في اختصاصات متعددة على غرار طب القلب والشرايين والتوليد والأمراض التناسلية وأمراض الكلى و العيون و الأمراض الصدرية

وتوفر القافلة الصحية تحاليل سريعة للتقصي عن الإصابة بفيروس كورونا وعن الإصابة بداء السكري و ضغط الدم إضافة إلى القيام بالكشوفات السريرية لتقصي سرطان الثدي

ودعت قماطي جميع متساكني معتمدية ماطر وولاية بنزرت عموما للتوجه بكثافة الى المدرسة الابتدائية بشقة من معتمدية ماطر للتمتع بجميع الخدمات الصحية مؤكدة أن وزارة الصحة ستتكفل بتوجيه ومتابعة الحالات المصابة بالأمراض كما سيتم بالمناسبة توزيع العديد من الأدوية و مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا على عين المكان بصفة مجانية