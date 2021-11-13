بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم – الجولة 1 – النتائج والترتيب

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الافتتاحية للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:
— المجموعة الاولى
السبت 13 نوفمبر 2021
ملعب بن حميدة بمدنين
اولمبيك مدنين – النجم الرادسي 1-1
ملعب بنبلة
نادي بنبلة – القلعة الرياضية 1-1
ملعب وادي الليل
الملعب التونسي – الملعب الصفاقسي 2-1
الترتيب ن ل
1- الملعب التونسي 3 1
2- اولمبيك مدنين 1 1
– النجم الرادسي 1 1
– نادي بنبلة 1 1
– القلعة الرياضية 1 1
6- الملعب الصفاقسي 0 1
— المجموعة الثانية
السبت 13 نوفمبر 2021
ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان – امل جربة 1-0
ملعب حومة السوق
جمعية جربة – الاولمبي للنقل 1-0
الاحد 14 نوفمبر 2021
ملعب منزل نور
كوكب منزل نور- جندوبة الرياضية
الترتيب ن ل
1- شبيبة القيروان 3 1
– جمعية جربة 3 1
3- امل جربة 0 1
– الاولمبي للنقل 0 1
– كوكب منزل نور 0 0
– جندوبة الرياضية 0 0
–المجموعة الثالثة
السبت 13 نوفمبر 2021
ملعب الرقبي بمساكن
هلال مساكن – مستقبل المحمدية 1-1
الاحد 14 نوفمبر 2021
ملعب قابس
مستقبل قابس – مستقبل وادي الليل
ملعب خواجة المهدية
مكارم المهدية – اولمبيك سيدي بوزيد
الترتيب ن ل
1- مستقبل المحمدية 1 1
– هلال مساكن 1 1
3- مستقبل قابس 0 0
– مستقبل وادي الليل 0 0
– مكارم المهدية 0 0
– اولمبيك سيدي بوزيد 0 0
— المجموعة الرابعة
السبت 13 نوفمبر 2021
ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي – الملعب القابسي 0-0
الاحد 14 نوفمبر 2021
ملعب طبرقة
مرجان طبرقة – قوافل قفصة
ملعب بن عروس
سبورتينغ بن عروس – النادي القربي
الترتيب
1- سكك الحديد الصفاقسي 1 1
– الملعب الصفاقسي 1 1
3- مرجان طبرقة 0 0
– قوافل قفصة 0 0
– سبورتينغ بن عروس 0 0
– النادي القربي 0 0