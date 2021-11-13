بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم – الجولة 1 – النتائج والترتيب

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الافتتاحية للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:

— المجموعة الاولى

السبت 13 نوفمبر 2021

ملعب بن حميدة بمدنين

اولمبيك مدنين – النجم الرادسي 1-1

ملعب بنبلة

نادي بنبلة – القلعة الرياضية 1-1

ملعب وادي الليل

الملعب التونسي – الملعب الصفاقسي 2-1

الترتيب ن ل

1- الملعب التونسي 3 1

2- اولمبيك مدنين 1 1

– النجم الرادسي 1 1

– نادي بنبلة 1 1

– القلعة الرياضية 1 1

6- الملعب الصفاقسي 0 1

— المجموعة الثانية

السبت 13 نوفمبر 2021

ملعب حمدة العواني بالقيروان

شبيبة القيروان – امل جربة 1-0

ملعب حومة السوق

جمعية جربة – الاولمبي للنقل 1-0

الاحد 14 نوفمبر 2021

ملعب منزل نور

كوكب منزل نور- جندوبة الرياضية

الترتيب ن ل

1- شبيبة القيروان 3 1

– جمعية جربة 3 1

3- امل جربة 0 1

– الاولمبي للنقل 0 1

– كوكب منزل نور 0 0

– جندوبة الرياضية 0 0

–المجموعة الثالثة

السبت 13 نوفمبر 2021

ملعب الرقبي بمساكن

هلال مساكن – مستقبل المحمدية 1-1

الاحد 14 نوفمبر 2021

ملعب قابس

مستقبل قابس – مستقبل وادي الليل

ملعب خواجة المهدية

مكارم المهدية – اولمبيك سيدي بوزيد

الترتيب ن ل

1- مستقبل المحمدية 1 1

– هلال مساكن 1 1

3- مستقبل قابس 0 0

– مستقبل وادي الليل 0 0

– مكارم المهدية 0 0

– اولمبيك سيدي بوزيد 0 0

— المجموعة الرابعة

السبت 13 نوفمبر 2021

ملعب 2 مارس بصفاقس

سكك الحديد الصفاقسي – الملعب القابسي 0-0

الاحد 14 نوفمبر 2021

ملعب طبرقة

مرجان طبرقة – قوافل قفصة

ملعب بن عروس

سبورتينغ بن عروس – النادي القربي

الترتيب

1- سكك الحديد الصفاقسي 1 1

– الملعب الصفاقسي 1 1

3- مرجان طبرقة 0 0

– قوافل قفصة 0 0

– سبورتينغ بن عروس 0 0

– النادي القربي 0 0