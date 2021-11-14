وزارة الصحة: تطعيم 41073 شخصا ضد كورونا بتاريخ 13 نوفمبر الجاري

ذكرت وزارة الصحة أنه تم بتاريخ 13 نوفمبر الجاري تطعيم 41073 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين استكملوا التلاقيح الى 4.762.715 شخصا منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا في مارس الماضي

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أن إجمالي عدد الذين استكملوا التلاقيح يتوزع بين 3.742.685 تلقوا جرعتين من اللقاح و 1.020.030 ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا مشيرة الى أن العدد الإجمالي للتلاقيح بلغ بذات التاريخ 9.833.267 جرعة

ولفتت الوزارة الى أن اجمالي عدد المسجلين على منظومة ايفاكس للتسجيل لتلقي التطعيم ضد كورونا بلغ اليوم الأحد الى حدود السابعة و30 دقيقة 6.876.888 مسجلا داعية في هذا الصدد كل الراغبين/ات في تلقي التلاقيح الى المبادرة التسجيل على منظومة ايفاكس