الرابطة المحترفة الثانية – الجولة الافتتاحية – النتائج الكاملة

في ما يلي النتائج الكاملة لمقابلات الجولة الافتتاحية للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت يومي السبت والاحد:

– المجموعة الاولى

السبت

ملعب بن حميدة بمدنين

اولمبيك مدنين – النجم الرادسي 1-1

ملعب بنبلة

نادي بنبلة – القلعة الرياضية 1-1

ملعب وادي الليل

الملعب التونسي – الملعب الصفاقسي 2-1

الترتيب ن ل

1- الملعب التونسي 3 1

2- اولمبيك مدنين 1 1

– النجم الرادسي 1 1

– نادي بنبلة 1 1

– القلعة الرياضية 1 1

6- الملعب الصفاقسي 0 1

— المجموعة الثانية

السبت

ملعب حمدة العواني بالقيروان

شبيبة القيروان – امل جربة 1-0

ملعب حومة السوق

جمعية جربة – الاولمبي للنقل 1-0

اليوم الاحد

ملعب منزل نور

كوكب منزل نور- جندوبة الرياضية 1-1

الترتيب ن ل

1- شبيبة القيروان 3 1

– جمعية جربة 3 1

3- كوكب منزل نور 1 1

– جندوبة الرياضية 1 1

5- امل جربة 0 1

– الاولمبي للنقل 0 1

–المجموعة الثالثة

السبت

ملعب الرقبي بمساكن

هلال مساكن – مستقبل المحمدية 1-1

اليوم الاحد

ملعب قابس

مستقبل قابس – مستقبل وادي الليل 1-0

ملعب خواجة المهدية

مكارم المهدية – اولمبيك سيدي بوزيد 4-2

الترتيب ن ل

1- مكارم المهدية 3 1

– مستقبل قابس 3 1

3- مستقبل المحمدية 1 1

– هلال مساكن 1 1

5- مستقبل وادي الليل 0 1

– اولمبيك سيدي بوزيد 0 1

— المجموعة الرابعة

السبت

ملعب 2 مارس بصفاقس

سكك الحديد الصفاقسي – الملعب القابسي 0-0

اليوم الاحد

ملعب طبرقة

مرجان طبرقة – قوافل قفصة 1-0

ملعب بن عروس

سبورتينغ بن عروس – النادي القربي 2-1

الترتيب

1- سبورتينغ بن عروس 3 1

– مرجان طبرقة 3 1

3-سكك الحديد الصفاقسي 1 1

– الملعب الصفاقسي 1 1

– قوافل قفصة 0 1

– النادي القربي 0 1