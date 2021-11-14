الرابطة المحترفة الثانية – الجولة الافتتاحية – النتائج الكاملة

في ما يلي النتائج الكاملة لمقابلات الجولة الافتتاحية للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت يومي السبت والاحد:
– المجموعة الاولى
السبت
ملعب بن حميدة بمدنين
اولمبيك مدنين – النجم الرادسي 1-1
ملعب بنبلة
نادي بنبلة – القلعة الرياضية 1-1
ملعب وادي الليل
الملعب التونسي – الملعب الصفاقسي 2-1
الترتيب ن ل
1- الملعب التونسي 3 1
2- اولمبيك مدنين 1 1
– النجم الرادسي 1 1
– نادي بنبلة 1 1
– القلعة الرياضية 1 1
6- الملعب الصفاقسي 0 1
— المجموعة الثانية
السبت
ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان – امل جربة 1-0
ملعب حومة السوق
جمعية جربة – الاولمبي للنقل 1-0
اليوم الاحد
ملعب منزل نور
كوكب منزل نور- جندوبة الرياضية 1-1
الترتيب ن ل
1- شبيبة القيروان 3 1
– جمعية جربة 3 1
3- كوكب منزل نور 1 1
– جندوبة الرياضية 1 1
5- امل جربة 0 1
– الاولمبي للنقل 0 1
–المجموعة الثالثة
السبت
ملعب الرقبي بمساكن
هلال مساكن – مستقبل المحمدية 1-1
اليوم الاحد
ملعب قابس
مستقبل قابس – مستقبل وادي الليل 1-0
ملعب خواجة المهدية
مكارم المهدية – اولمبيك سيدي بوزيد 4-2
الترتيب ن ل
1- مكارم المهدية 3 1
– مستقبل قابس 3 1
3- مستقبل المحمدية 1 1
– هلال مساكن 1 1
5- مستقبل وادي الليل 0 1
– اولمبيك سيدي بوزيد 0 1
— المجموعة الرابعة
السبت
ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي – الملعب القابسي 0-0
اليوم الاحد
ملعب طبرقة
مرجان طبرقة – قوافل قفصة 1-0
ملعب بن عروس
سبورتينغ بن عروس – النادي القربي 2-1
الترتيب
1- سبورتينغ بن عروس 3 1
– مرجان طبرقة 3 1
3-سكك الحديد الصفاقسي 1 1
– الملعب الصفاقسي 1 1
– قوافل قفصة 0 1
– النادي القربي 0 1