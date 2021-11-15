سليانة: أهالي منطقة العرب بسليانة الشمالية يغلقون الطريق احتجاجا على تواصل انقطاع الماء الصالح للشراب

عمد عدد من متساكني منطقة العرب التابعة لمعتمدية سليانة الشمالية، صباح اليوم الاثنين، الى غلق الطريق الجهوية عدد 623 الرابطة بين مدينة سليانة ومعتمدية بوعرادة وتعطيل حركة المرور في الاتجاهين، وذلك احتجاجا على تواصل انقطاع الماء الصالح للشراب بمنطقتهم.

وأوضح توفيق الخروبي، المتحدث باسم المحتجين، في تصريح لـ(وات)، أن منطقة العرب تشهد انقطاعا للماء الصالح للشراب منذ أكثر من شهر تقريبا بسبب مديونية المجمع المائي “مديونة” (12 ألف دينار) تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه رغم تسديد قسط من الديون، وفق قوله.

من جهته، اقترح رؤوف الخروبي، أحد المتساكنين، غلق العدادات الفردية للأشخاص الذين لم يقوموا بتسديد ما عليهم عوض حرمان جلّ أهالي المنطقة من حقّهم في الماء الصالح للشراب، مطالبا بضرورة إيجاد حل جذري لمطالبهم المشروعة، وفق تعبيره.

وأكدت هدى جاب الله أن ابنها المرسم بالتعليم الابتدائي يقضي ساعات طويلة دون غسل يديه رغم تواصل انتشار فيروس “كورونا” وهي حال أغلب تلاميذ المدارس الابتدائية، مشيرة الى أن عددا هاما من المواشي تشكو العطش منذ فصل الصيف المنقضي الذي شهد انقطاعات متكرّرة للمياه.

هذا وقد تعذّر على صحفية (وات) بسليانة التواصل مع رئيس المجمع المائي للحصول على مزيد من الإيضاحات.