الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد تقرر الترفيع في تسعيرة شراء التبغ المحلي بجميع أنواعه

قررت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد الرفع في تسعيرة شراء التبغ المحلي بجميع أنواعه من خلال إقرار تعديل على أسعار شراء الكلغ الواحد من التبغ الخام المحلي اعتبارا من سنة 2022 بزيادة تتراوح بين 10 بالمائة و20 بالمائة.

وأوضحت الوكالة في بلاغ أصدرته، الإثنين، أن الإجراء يأتي في إطار تشجيع الفلّاحين على الإقبال على زراعة التبغ ومساعدتهم على مجابهة مصاريف الزراعة مبينة أن قرارها يحظى بمساندة وزارة المالية.

واعتبرت هذه الزيادة “هامة من خلال نسبتها إذ أنها بلغت مستوى 10 بالمائة و20 بالمائة. وتعتبر هذه الزيادة هامة من حيث نسبتها اذ أنها بلغت نسبة

10 بالمائة الكغ الواحد من ” التبغ العربي” وتبغ الاستنشاق “السوفي” و20 بالمائة في سعر الكغ الواحد من تبغ ” البورلي و” شرقي” وهي نسبة هامة تسجل لأول مرة في تاريخ الزيادات في أسعار التبوغ.

وتهدف هذه الزيادة إلى تمكين المزارعين من هامش ربح معقول يغطي الزيادات المطردة لتكلفة الأسمدة والحراثة والسقي وكراء الأراضي، وفق البلاغ ذاته.

وأضافت الوكالة، أن هذا الإجراء يتنزل في اطار تنفيذ لاستراتيجية الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد الرامية إلى تشجيع الإنتاج الوطني والحد من التوريد والزيادة في الإنتاج كما وكيفا.

تجدر الإشارة إلى أن تونس تنتج أصنافا من التبغ وهي التبغ العربي والتبغ البورلي والتبغ الشرقي وتبغ الاستنشاق السوفي.

كما أن الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد تصدر أنواعا من التبغ وخاصّة تبغ الاستنشاق “السوفي” إذ بلغت طلبات التصدير حدود 400 طن لسنة 2021، التي حققت عائدات لفائدة الوكالة تجاوزت الأربعة مليون دينار.

وتسعى الوكالة عبر استراتيجيتها إلى الترفيع في عدد المزارعين من 2500 إلى 5000 مزارع وحثهم على مزيد الإقبال لتوفير هذا المنتوج ومضاعفة الإنتاج من ألف إلى 3000 طن.

كما تسعى، في هذا الصدد، إلى توسيع مساحات الإنتاج ومضاعفتها لأكثر من 3 مرات من 600 هكتار إلى 2000 هكتار والتي انطلقت في كل من ولايات الساحل التونسي مثال سوسة والمهدية إضافة إلى مدن الوطن القبلي نابل وقليبية والشمال الشرقي والغربي قفصة وقابس.

وحددت أسعار شراء التبغ المحلي الخام للكغ الواحد ابتداء من سنة 2022 كما يلي:

التبغ المحلي المعد للتدخين من نوع “عربي” :

الصنف الأول 2،940د الصنف الثاني 2،520 د الصنف الثالث : 1،835 الصنف الرابع : 1،050د

التبغ المحلي المعد للتدخين من نوع ” بيرلي” :

الصنف الأول : 4،440 د الصنف الثاني 3،840د الصنف الثالث 2،880 د الصنف الرابع 1،560 د

التبغ المحلي المعد للتدخين من نوع ” شرقي”:

الصنف الأول 3،600د الصنف الثاني 3،120د الصنف الثالث 2،160 الصنف الرابع 1،560د

التبغ المحلي المعد للتدخين من نوع “سوفي”:

الصنف الأول 3د الصنف الثاني 2،200د الصنف الثالث 0،990د