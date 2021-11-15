المنستير-كورونا: تسجيل إصابة إضافية و3 حالات تعاف و64 حالة نشيطة

تراجع عدد الحالات النشيطة بالجهة الصحية بالمنستير بتاريخ 13 نوفمبر الجاري إلى 64 حالة نشيطة مقابل 66 حالة يوم 12 نوفمبر الجاري، وفق آخر حصيلة حول الوضع الوبائي بولاية المنستير أعلنت عنها اليوم الاثنين الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وتطور في المقابل في الفترة مارس 2020-13 نوفمبر 2021 عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد إلى 40 ألفا و78 إصابة بعد تسجيل إصابة جديدة، وارتفع مجموع حالات التعافي إلى 39 ألفا و7 حالات شفاء منها 3 حالات تعاف إضافية، فيما استقر مجموع الوفيات في حدود 1007 وفيات.

وتواصل نسق تراجع الإصابات حيث سجلت الجهة خلال الـ14 يوما الأخيرة، وإلى غاية 13 نوفمبر الجاري، 5 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن، لتصنف ولاية المنستير بذلك كجهة ذات مستوى اختطار ضعيف، كما ارتفع عدد معتمديات ولاية المنستير المصنفة كمعتمديات ذات مستوى اختطار ضعيف إلى 11 معتمدية تراوحت بها الإصابات لكل 100 ألف ساكن بين صفر إصابة بمعتمديات الوردانين وبني حسان وطبلبة وقصر هلال وقصيبة المديوني و8 إصابات بمعتمدية المنستير، في حين أن مستوى الاختطار صنّف بالمتوسط بمعتمديتي صيادة لمطة بوحجر بـ27 إصابة، والبقالطة بـ15 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.