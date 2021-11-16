قفصة : إعطاء إشارة افتتاح موسم جني الزيتون

أعطيت اليوم الثلاثاء بولاية قفصة إشارة افتتاح موسم جني الزيتون للموسم الفلاحي 2021-2022 باحدى المستغلات الفلاحية بمنطقة ام العلق من معتمدية زانوش.

وقدرت دائرة الإنتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة ان تبلغ صابة الزيتون للموسم الحالي 54،6 الف طن من الزيتون اي مايعادل 12 الف طن من زيت الزيتون لتحافظ على نفس انتاج الصابة مقارنة بالموسم الفارط ب51،7 الف طن من الزيتون اي مايقارب 11،4 الف طن من زيت الزيتون، وفق ما ذكره رئيس الدائرة عبد الستار غبطان ل(وات) .

واضاف غبطان ان المساحات الجملية لغابات الزياتين بولاية قفصة تبلغ 75،1 الف هكتار بنسبة 63 بالمائة من المساحة الجملية للغراسات البالغ عددها 120 الف هكتار، واشار إلى انها تضم 11،1 مليون اصل زيتون تتوزع الى 5،4 مليون اصل على مساحة 53،6 الف هكتار مطرية و5، 7 مليون اصل على 21،5 الف هكتار مروية.

وذكر ان عدد المعاصر التي فتحت أبوابها خلال الموسم الفلاحي الحالي، 23 معصرة بطاقة رحي يومية تصل الى 610 اطنان بسعر يتراوح بين 100 و150 مليم للكلغ الواحد.

وأشار الى انه تم تأخير موسم جني الزيتون هذه السنة نظرا للانحباس المطري والحرارة التي شهدتها البلاد خلال الصائفة الماضية والتي أثرت على مرودية نسبة الزيت في الزيتون.