تصفيات كاس العالم لكرة القدم : نيمار يغيب عن مواجهة الارجنتين بسبب الاصابة

تأكد غياب نيمار نجم المنتخب البرازيلي وباريس سان جيرمان الفرنسي، عن مواجهة الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في اللقاء المقرر له فجر الاربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة .

وأصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بيانا رسميا أكد من خلاله غياب نيمار عن مواجهة الأرجنتين بسبب إصابة في الفخذ حيث جاء البيان على النحو التالي :” نيمارغير قادر على إجراء اختبارات إضافية, وقرر الطاقم إراحة اللاعب ولن يسافر مع الوفد إلى سان خوان, بسبب إصابته في الفخذ”.

وتأهل منتخب البرازيل رسميا لكأس العالم 2022 بينما يحتاج منتخب الأرجنتين للفوز أمام نظيره البرازيلي مع سقوط منافسيه من أجل التأهل قبل النهاية بأربعة جولات.

وفي المقابل كان ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني قد أعلن مشاركة ميسي أساسيا في هذه المباراة .

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني بتصفيات أميركا الجنوبية التي تضم 10 منتخبات بفارق 6 نقاط خلف البرازيل المتصدرة .