المنستير: حالة وفاة جديدة و3 إصابات إضافية بفيروس “كورونا”

سجلت الجهة الصحية بالمنستير، حالة وفاة جديدة وذلك بعد مرور 27 يوما دون رصد وفيات بالفيروس، ليتطور إجمالي الوفيات منذ مارس 2020 وإلى غاية 14 نوفمبر الجاري، الى 1008 حالات، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها اليوم الإدارة الجهوية للصحة.

وارتفع، بدوره، العدد الجملي للإصابات بفيروس “كورونا” المستجد إلى 40 ألفا و81 إصابة، بعد تسجيل 3 إصابات إضافية، والحالات النشطة إلى 65 حالة نشطة بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، مقابل 64 حالة نشطة بتاريخ 13 نوفمبر 2021. في المقابل، تطور مجموع حالات الشفاء من الفيروس إلى 39 ألفا و8 حالات، منها حالة تعافي جديدة بتاريخ 14 نوفمبر الجاري.

وسجلا الجهة في الفترة الممتدة من 13 مارس 2021 الى 15 نوفمبر الجاري، تلقيح بالجرعة الأولى ضدّ فيروس “كورونا” المستجد، نسبة 55 فاصل 72 في المائة من الذين تتراوح أعمارهم بين 15-39 سنة، و80 فاصل 26 في المائة لمن تتراوح أعمارهم بين 40 و59 سنة، و92 فاصل 87 في المائة، لمن يبلغون 60 سنة فما فوق.

وينتظر، يوم الأحد 21 نوفمبر الجاري، تنظيم يوم وطني مفتوح للتلقيح المكثف ضدّ “كوفيد19” للذين أعمارهم 18 سنة فما فوق.