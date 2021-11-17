المنستير: 5 إصابات و7 حالات تعاف جديدة يومي 15 و16 نوفمبر

ارتفع مجموع الإصابات بفيروس كورونا المستجد بولاية المنستير، إلى 40 ألفا و86 إصابة، بعد تسجيل 5 إصابات جديدة خلال يومي 15-16 نوفمبر الجاري، تتوزع إلى إصابتين بمعتمدية جمال وثلاث إصابات بمعتمدية صيادة لمطة بوحجر، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها اليوم الاربعاء، الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وتراجعت الحالات النشطة بتاريخ 16 نوفمبر الجاري إلى 61 حالة، مقابل 68 حالة نشطة بتاريخ 15 نوفمبر الجاري. وانخفضت الحالات المصابة بفيروس كورونا والمقيمة بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة بالجهة إلى 5 حالات مقابل 7 حالات بتاريخ 15 نوفمبر الجاري.

وشهدت الجهة بتاريخ 16 نوفمبر الجاري تعافي 7 حالات من فيروس كورونا المستجد، ليتطور المجموع في الفترة مارس 2020-16 نوفمبر 2021 إلى 39 ألفا و17 حالة تعاف. ولم تسجل في المقابل وفيات إضافية ليظل العدد الجملي 1008 وفيات.

وأفادت الإدارة الجهوية للصحة بأنّ نسبة التلقيح بالجرعة الأولى ضدّ فيروس كورونا المستجد بالجهة بلغت 50 فاصل صفر 14 في المائة بالنسبة إلى مجموع سكان ولاية المنستير، وبالجرعة الثانية 33 فاصل 33 في المائة من العدد الجملي للسكان. وينظم يوم الأحد 21 نوفمبر الجاري اليوم الوطني المفتوح للتلقيح المكثف ضدّ “كوفيد19” للذين أعمارهم 18 سنة فما فوق.