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زغوان: رفع 143 مخالفة اقتصادية وحجز 24 طنا من الاسمنت و15 طنا من المواد المدعمة و4 أطنان من الخضر والغلال

2021/11/19 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تولت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بزغوان ضمن حملات مشتركة في إطار مقاومة الاحتكار والمضاربة والضغط على الأسعار في الفترة المنقضية من شهر نوفمبر الجاري ، القيام ب524 زيارة تفقد تمكنت خلالها من رفع 143 مخالفة اقتصادية في عديد المواد الاستهلاكية شملت كافة مناطق الجهة

وذكر المدير الجهوي للتجارة سفيان زيد في تصريح ل”وات” اليوم الجمعة أن الحملات التي قامت بها الفرق المشتركة بالأسواق والمحلات التجارية وعبر الطرقات ومسالك التهريب، أسفرت عن حجز25 طنا من الإسمنت من أجل اتباع مسالك موازية و15 طنا من مادتي السميد والفرينة و120 لترا من الزيت النباتي وذلك بسبب الإخلال بتراتيب الدعم، بالاضافة الى 4 أطنان من الخضر والغلال غير مفوترة ومجهولة المصدر

وأفاد بأن أسعار الخضر والغلال شهدت استقرارا نسبيا في الفترة الأخيرة رغم بعض التجاوزات التي يفرضها العرض والطلب، ولفت إلى أن عملية ضخ 50 طنا أسبوعيا من مادة البطاطا بأسواق الجهة لازالت متواصلة لتعديل السوق والحد من ارتفاع سعرها، واضاف أن مصالح التجارة قامت منذ بداية هذا الشهر بتوزيع 68220 لترا من الزيت النباتي المدعم للحد من المضاربة في هذه المادة

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